Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Две силни земетресения разтърсиха Турция
Автор: Борислава Благоева 11:43Коментари (0)72
©
Две нови земетресения разтърсиха турския град Съндъргъ в понеделник вечерта.Това става ясно от справка на сайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

Трусовете са регистрирани часове след силния трус от 6,1 по Рихтер в Турция, при който загина човек, а близо 30 бяха ранени.

Новите земетресения са били със сила 4,4 и 4,1 по Рихтер и са усетени на 52 км югоизточно от Балъкесир, Турция, на 1 км югозападно от Синдъргъ,Турция, на дълбочина 10 км.

Земетресенията са регистриран в 20:00 часа и 1:55 часа местно време.

Това са най-силните вторични трусове сред над 100 регистрирани през вчершния ден. Няма данни за нови жертви или пострадали при тях.

Още по темата: общо новини по темата: 1244
12.08.2025 »
12.08.2025 »
11.08.2025 »
11.08.2025 »
10.08.2025 »
10.08.2025 »
предишна страница [ 1/208 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
Пожарът в Сунгурларе: Има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне посоката
10:22 / 10.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
Жечо Станков: Само 23 лева ток на месец плащат 1500 домакинства с фотоволтаични панели
10:21 / 10.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Лято 2025
Почина актьорът Матю Пери
Катастрофи в България
Природни стихии
Културен форум „Панагия“ – Кюстендил
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: