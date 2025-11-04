ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Две години по-късно: Какъв е животът с евро в Хърватия
Изключителен икономически растеж преживява Хърватия през изминалите две години. БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам. Всичко това на фона на добра фискална политика и видимо увеличение на доходите.
"През 2020 г. в началото на ковид пандемията публичният дълг към БВП беше почти 90%, но няколко години след това ние сме под 60%. Това показва, че сме стабилни и контролираме бюджета, грижим се за обществото и пенсиите. За последните 7 години пенсиите се увеличиха с почти 100%", заяви Звонимир Савич, специален съветник на министър-председателя.
Преди приемането на еврото инфлацията в Хърватия е висока, но не толкова колкото в страните извън еврозоната.
Още преди официалното членство в еврозоната хърватите държат 2/3 от депозитите си в евро, а преходният период за използването на двете валути е само 15 дни.
Наред с позитивите хората отчитат и повишаване на цените.
"Животът ни поскъпна, цените се повишиха, заедно с влизането на еврото, но мисля, че те вече са стабилизирани и ще имаме ползи от еврозоната, ако не друго няма да се налага да сменяме пари, когато пътуваме в чужбина", коментира пред БНТ Зводимир.
"Всичко е по-скъпо, два пъти по-скъпо. Някои хора печелят добри пари и живеят страхотно, получават европейски заплати, но ако нямаш собствен апартамент, ако не печелиш достатъчно добре, тук е твърде скъпо за живеене", допълни Мима.
Туристите също усещат промяната.
"Като туристи за нас определено е по-добре с еврото, защото не трябва да обменяме пари. Летните ваканции са по-скъпи. Видимо цените по курортите са по-високи за храна, кафе, нощни заведения, но тук в столицата Загреб, е същото - няма разлика с цените преди", казва Михаел от Германия.
"По-лесно е, но е по-скъпо. Същото беше и в Словения, когато приехме еврото. Всичко беше по-скъпо", добавя Ваня.
"В Хърватия е по-евтино от някои европейски страни. Това е първоначалното ми впечатление", заяви пък Ата от Турция.
Според експертите ръстът на инфлацията се дължи на други фактори.
"Първо инфлацията започна да расте заради неравномерното възстановяване след ковид, а след това руската агресия в Украйна, когато видяхме скок в цените на енергоносителите и по-късно премина в храните и това беше истинската причина за инфлацията, която наблюдавахме през този период", заяви Майкъл Фауленд, подуправител за европейските и международни отношения и кредитините институции в Хърватската народна банка.
"Влиянието на еврото има ефект върху инфлацията от 0,2%. Анализирахме 2300 продукта от края на 2022 г. и по-голямата част от 2023 г., че само 1,5% от продуктите са отчели ръст в цените. Всички други цени или се запазиха без промяна или поевтиняха", каза още Звонимир Савич, специален съветник на министър-председателя.
В края на 2025 година Хърватия е сред трите страни в ЕС с най-добро усвояване на средствата по ПВУ. До момента 5 милиарда евро са постъпили в местната икономика, а ново плащане се очаква до края на декември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: