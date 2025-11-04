Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Две години по-късно: Какъв е животът с евро в Хърватия
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 12:44Коментари (0)64
©
След по-малко от два месеца България ще стане 21 държавата-членка на еврозоната. Хърватия обаче използва еврото от 2 години насам. Какъв е животът с евро, две години след като Хърватия прие единната валута.

Изключителен икономически растеж преживява Хърватия през изминалите две години. БВП на страната за 2024 година е 3,9%, а кредитният рейтинг най-високият от 1997 година насам. Всичко това на фона на добра фискална политика и видимо увеличение на доходите.

"През 2020 г. в началото на ковид пандемията публичният дълг към БВП беше почти 90%, но няколко години след това ние сме под 60%. Това показва, че сме стабилни и контролираме бюджета, грижим се за обществото и пенсиите. За последните 7 години пенсиите се увеличиха с почти 100%", заяви Звонимир Савич, специален съветник на министър-председателя.

Преди приемането на еврото инфлацията в Хърватия е висока, но не толкова колкото в страните извън еврозоната.

Още преди официалното членство в еврозоната хърватите държат 2/3 от депозитите си в евро, а преходният период за използването на двете валути е само 15 дни.

Наред с позитивите хората отчитат и повишаване на цените.

"Животът ни поскъпна, цените се повишиха, заедно с влизането на еврото, но мисля, че те вече са стабилизирани и ще имаме ползи от еврозоната, ако не друго няма да се налага да сменяме пари, когато пътуваме в чужбина", коментира пред БНТ Зводимир.

"Всичко е по-скъпо, два пъти по-скъпо. Някои хора печелят добри пари и живеят страхотно, получават европейски заплати, но ако нямаш собствен апартамент, ако не печелиш достатъчно добре, тук е твърде скъпо за живеене", допълни Мима.

Туристите също усещат промяната.

"Като туристи за нас определено е по-добре с еврото, защото не трябва да обменяме пари. Летните ваканции са по-скъпи. Видимо цените по курортите са по-високи за храна, кафе, нощни заведения, но тук в столицата Загреб, е същото - няма разлика с цените преди", казва Михаел от Германия.

"По-лесно е, но е по-скъпо. Същото беше и в Словения, когато приехме еврото. Всичко беше по-скъпо", добавя Ваня.

"В Хърватия е по-евтино от някои европейски страни. Това е първоначалното ми впечатление", заяви пък Ата от Турция.

Според експертите ръстът на инфлацията се дължи на други фактори.

"Първо инфлацията започна да расте заради неравномерното възстановяване след ковид, а след това руската агресия в Украйна, когато видяхме скок в цените на енергоносителите и по-късно премина в храните и това беше истинската причина за инфлацията, която наблюдавахме през този период", заяви Майкъл Фауленд, подуправител за европейските и международни отношения и кредитините институции в Хърватската народна банка.

"Влиянието на еврото има ефект върху инфлацията от 0,2%. Анализирахме 2300 продукта от края на 2022 г. и по-голямата част от 2023 г., че само 1,5% от продуктите са отчели ръст в цените. Всички други цени или се запазиха без промяна или поевтиняха", каза още Звонимир Савич, специален съветник на министър-председателя.

В края на 2025 година Хърватия е сред трите страни в ЕС с най-добро усвояване на средствата по ПВУ. До момента 5 милиарда евро са постъпили в местната икономика, а ново плащане се очаква до края на декември.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
Започна четвъртото издание на Балканския театрален фестивал в Благоевград
09:53 / 02.11.2025
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
Очевидци: Убиецът на Стела от София е бил намерен в колата си мъртъв часове, след като се е самоубил!
15:47 / 02.11.2025
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
Англичанин: Проблемът в България е, че цените на храните са европейски, а заплатите не са
13:32 / 02.11.2025
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
Шеф Токев: Сърбите го направиха, хърватите го направиха, унгарците го направиха преди години
10:44 / 02.11.2025
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
Производител: Изкупната цена на зелето е 80 стотинки, но свръхпредлагането сваля стойността
09:24 / 02.11.2025
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
Ива Митева: Постът на председателя на НС започна да се обезличава през последните години
13:31 / 02.11.2025
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
Шофьор: Заради разделителните колчета хората остават блокирани с часове на Кресненското дефиле
16:38 / 02.11.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Турция модернизира отбранителната си индустрия
Масово нападение с нож в британски влак
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: