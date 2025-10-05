Две деца са убити, а други две са в критично състояние след стрелба в САЩ

© Две деца, на 4 и 13 години, са убити, а други две са в критично състояние, след като били простреляни смъртоносно на спирка за камиони близо до Ангълтън, Тексас, съобщиха властите, цитирани от ABC News.



Според шерифската служба на окръг Бразория, полицаи са реагирали на сигнал за стрелба в събота.



Двете други деца, на 8 и 9 години, са били транспортирани до болница в критично състояние.



"Разследващите събират доказателства и работят, за да установят точно какво се е случило. Всички лица, за които се смята, че са замесени, са задържани и няма постоянна заплаха за общността", се казва в изявление на шерифската служба.