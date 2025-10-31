ЗАРЕЖДАНЕ...
|Двама загинали след проливни дъждове в Ню Йорк
Медиите съобщават за наводнения и щети, а служители на летищата "Джей Еф Кей'', "Ла Гуардия'' и "Нюарк'' в града обявиха, че има проблеми с планираните полети.
"Тази буря счупи рекорда за валежи за 30 октомври'', написа Адамс в социалната мрежа X, добавяйки, че голяма част от дъждовете, които според прогнозата щяха да паднат в рамките на няколко часа, са паднали в рамките на 10 минути следобед.
Метеорологичните служби обявиха рекордни 4,7 см дъжд в Сентрал Парк, докато 5,31 см паднаха на летище "Ла Гуардия" и 5,05 см на летище "Нюарк Либърти Интернешънъл" в Ню Джърси.
Националната метеорологична служба също издаде предупреждения за наводнения по крайбрежието в части от Бронкс, Бруклин и Куинс.
