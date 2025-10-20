ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Двама загинали, след като самолет и кола паднаха в морето
Полет EK9788 на Emirates, собственост на турската карго авиокомпания Air ACT, е кацнал на северната писта на международното летище в Хонконг около 03:50 местно време.
Той се разбива в оградата на летището и се сблъсква с патрулна кола извън пистата, изтласквайки колата в морето. Двамата служители на сигурността в колата, на 30 и 41 години, са загинали при инцидента.
Всички четирима членове на екипажа на борда на самолета са спасени и откарани в болница. Те са "в безопасност“ и на борда не е имало товар, съобщават от Emirates.
Emirates също така съобщават, че самолетът е бил ек
Официални представители на Хонконг заявяват, че времето при инцидента е било добро и са дали на самолета правилни инструкции. Самолетът също не е изпратил никакви сигнали за бедствие преди кацането, твърдят властите.
Разследването продължава и властите заявяват, че не изключват наказателно разследване.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 789
|предишна страница [ 1/132 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма трагедия край Бургас! Трима младежи загинаха при тежка катастрофа
10:21 / 18.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: