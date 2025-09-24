Двама загинали и един ранен след като снайперист открива огън в Далас

© Снайперист е убил двама души и е ранил още един човек, след като е открил огън в офиса на Американската имиграционна и митническа служба (ICE) в Далас в сряда, според представители на ICE, предава The Sun. Стрелецът е бил открит мъртъв от самонанесена огнестрелна рана на покрива на близък офис на адвокат по имиграционни въпроси, съобщават от полицията. Изпълняващият длъжността директор на ICE Тод Лайонс заявява пред CNN, че зад нападението стои "възможен снайперист". Към този момент американската телевизия съобщава за един загнал и двама ранени.



Стрелба в сградата на имиграционната служба в Далас



Не е ясно дали в стрелбата са участвали и други заподозрени. Кристи Ноем от Американското министерство на вътрешната сигурност потвърждава стрелбата в изявление в социалните медии. "Подробностите все още се изясняват, но можем да потвърдим, че има няколко ранени, включително един от нашите служители", заявява тя. "Всички ранени са в стабилно състояние и се лекуват в болница".



Не е ясно дали има други заподозрени, замесени в стрелбата.