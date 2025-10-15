Новини
Двама туристи пострадаха при нападение на мечка гризли в Канада
Автор: Росица Чинова 14:49Коментари (0)78
©
Двама туристи бяха ранени при нападение на мечка гризли на популярна туристическа пътека в провинцията Британска Колумбия, Канада, през уикенда. Единият от тях е в критично състояние, предава CBS News. Пострадалите са били транспортирани с хеликоптер до летището в град Принс Джордж, а оттам с линейка до регионалната болница.

Според информация на канадската обществена телевизия CBC единият турист е в тежко, а другият - в стабилно състояние. Инцидентът е станал в района на планината Макгрегър, североизточно от Принс Джордж, потвърдиха от Службата за опазването на природата в Британска Колумбия.

Агенцията публикува снимки от спасителната операция, на които се виждат два хеликоптера, реещи се над пътеката. След нападението всички туристически маршрути в района били временно затворени, а разследването на инцидента продължава.

Макар и редки, нападенията от мечки могат да бъдат изключително опасни. Северноамериканската мечка гризли се среща основно в Аляска и Западна Канада, но ареалът ѝ обхваща и части от САЩ, включително Националния парк Йелоустоун.

Само преди месец американски турист беше сериозно ранен при подобен инцидент в района. През 2023 г. жена загина при нападение от мечка гризли западно от Йелоустоун, а през август тази година друга жена беше завлечена и тежко ранена от мечка, след като излязла да тича край дома си в Аляска.






