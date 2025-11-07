Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Двама са арестувани, след като американско були нападна и причини смъртта на 9-месечно бебе в Южен Уелс
Автор: Росица Чинова 14:14Коментари (0)0
© Sky News
Двама души са били арестувани след като куче от породата американско були уби деветмесечно бебе в Роджиет, Южен Уелс, предава Sky News. Двойката е задържана за подозрение, че се е грижила за кучето, което е било извън контрол и е причинило нараняванията, довели до смъртта на детето. По-късно те бяха освободени под гаранция, докато разследването продължило.

Полицията в Гуент уточни, че кучето е било регистрирано в Министерството на околната среда, храните и селскостопанските райони (Defra) преди влизането в сила на забраната за породата във Великобритания. "Арестите са част от разследването, което има за цел да установи всички обстоятелства около трагичната смърт. Разследването продължава и служителите ще останат в района", заяви помощник-началникът на полицията Вики Таунсенд.

Тя призова хората да не спекулират в социалните мрежи и да предоставят информация директно на полицията, ако разполагат с такава, включително за поведението на кучето преди инцидента. "Моите мисли и съболезнования са с всички засегнати от тази трагична смърт", добави тя.

Служителите и парамедиците са пристигнали на мястото в неделя около 18:00 часа местно време, когато констатирали смъртта на детето, а кучето е било иззето от имота.

От 1-ви февруари 2024 г. притежаването на американско були без сертификат се счита за престъпление. Правителството въведе мярката заради "тревожното увеличение на нападенията от тези кучета", като през предходните три години са регистрирани 23 смъртни случая, свързани с породата. Към януари 2025 г. над 4 500 кучета от забранената порода са били иззети от полицията в Обединеното кралство, според Националния съвет на началниците на полицията.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Световна черна хроника
51-ото Народно събрание
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: