Двама са арестувани, след като американско були нападна и причини смъртта на 9-месечно бебе в Южен Уелс

© Sky News Двама души са били арестувани след като куче от породата американско були уби деветмесечно бебе в Роджиет, Южен Уелс, предава Sky News. Двойката е задържана за подозрение, че се е грижила за кучето, което е било извън контрол и е причинило нараняванията, довели до смъртта на детето. По-късно те бяха освободени под гаранция, докато разследването продължило.



Полицията в Гуент уточни, че кучето е било регистрирано в Министерството на околната среда, храните и селскостопанските райони (Defra) преди влизането в сила на забраната за породата във Великобритания. "Арестите са част от разследването, което има за цел да установи всички обстоятелства около трагичната смърт. Разследването продължава и служителите ще останат в района", заяви помощник-началникът на полицията Вики Таунсенд.



Тя призова хората да не спекулират в социалните мрежи и да предоставят информация директно на полицията, ако разполагат с такава, включително за поведението на кучето преди инцидента. "Моите мисли и съболезнования са с всички засегнати от тази трагична смърт", добави тя.



Служителите и парамедиците са пристигнали на мястото в неделя около 18:00 часа местно време, когато констатирали смъртта на детето, а кучето е било иззето от имота.



От 1-ви февруари 2024 г. притежаването на американско були без сертификат се счита за престъпление. Правителството въведе мярката заради "тревожното увеличение на нападенията от тези кучета", като през предходните три години са регистрирани 23 смъртни случая, свързани с породата. Към януари 2025 г. над 4 500 кучета от забранената порода са били иззети от полицията в Обединеното кралство, според Националния съвет на началниците на полицията.