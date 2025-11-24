Digi24.
Според свидетели мъжете тичали, жестикулирайки към пилотите, докато самолетът вече е стартирал двигателите си. Служител на летището бързо е успял да ги спре. По данни на немската медия T-online двамата са счупили стъклото на авариен изход и са натиснали бутона за достъп до пистата, като по този начин са нарушили частна собственост.
Федералната полиция съобщава, че е започнато разследване за нарушение на закона за безопасността на въздушното движение. Инцидентът предизвика възмущение сред пътниците и екипажа, като видеа от случилото се бързо се разпространиха в социалните мрежи. Експерти определят действията на двамата мъже като "груба небрежност", отбелязвайки опасността от заклещването в двигателите и потенциалното застрашаване на човешки живот.
