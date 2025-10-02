Двама души загинаха при нападението пред синагога в Манчестър

© Полицията потвърди, че двама души са загинали при нападението пред синагога в Манчестър. Смята се, че трети човек, вероятно нападателят, също е загинал, предава Sky News.



"Полицията на Голям Манчестър потвърждава, че двама души са загинали след нападение пред синагогата на еврейската общност в Хитон Парк, Мидълтън Роуд, Кръмпсал“, съобщиха от полицията.



Нападателят, който се врязва с кола в тълпата и след това намушква един човек, е бил застрелян от полицията.



"Трето лице, мъж, за когото се смята, че е извършителят, е бил прострелян от полицаи с огнестрелно оръжие и също се смята, че е загинал". Полицията заявява, че към момента не може да потвърди това "поради съображения за безопасност, свързани с подозрителни предмети, намерени върху него". На мястото на инцидента се намира екип за обезвреждане на бомби.