В петък префектурата на департамента Рона, към който принадлежи Лион, съобщи за смъртта на 55-годишен служител на Elkem Silicones. Той е откаран в болница с тежки изгаряния.
Във вторник вечерта стана известно за смъртта на 47-годишен служител. Така общият брой на загиналите от инцидента се увеличава на двама.
Според предварителни данни експлозията е станала в една от лабораториите на завода Elkem Silicones, която е причинила пожар в сграда с площ от 600 квадратни метра. Причината за експлозията в съоръжението все още не е установена.
Прокуратурата в Лион е започнала разследване за непреднамерено причиняване на телесна повреда от юридическо лице и непреднамерено убийство на юридическо лице.
През последните години заводът на Elkem в Сен Фой е бил обект на официални предупреждения от префектура Рона за нарушаване на правилата за безопасност или за съхранение на опасни вещества.
