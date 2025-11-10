ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Двама души са загинали, след като тайфунът "Фунг-уонг" връхлетя Филипините
След бурята "Калмаеги": Мощен тайфун приближава Филипините
Метеорологичната служба на страната обяви най-високата степен на тревога за буря над югоизточната част на остров Лусон, включително провинция Катандуанес и части от Камаринес Норте и Камаринес Сур. Бурята, известна на местните като "Уван", се очаква да продължи движението си на север към Тайван. Министърът на отбраната Жилберто Теодоро-младши предупреди в телевизионно изявление за потенциално катастрофалните последици от тайфуна.
Според доклади има масови прекъсвания на електрозахранването в Източните Висаи. Кадри на филипинската брегова охрана показват жители на Камаринес Сур, които се качват на камиони по време на евакуациите в засегнатите райони. Отменени са повече от 300 вътрешни и международни полета.
Тайфунът "Фунг-уонг" връхлита страната само дни след като тайфунът "Калмаеги" причини гибелта на 204 души във Филипините, преди да удари Виетнам, където също взе жертви и унищожи стотици рибарски лодки и ферми. В отговор на последователните бедствия президентът Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение в страната миналата седмица, заради широкомащабните разрушения от "Калмаеги" и предстоящите щети от "Фунг-уонг".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1394
|предишна страница [ 1/233 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Синоптици: Валежната зона в момента е над Сандански и Петрич
10:18 / 08.11.2025
Ключар номер 1 каза каква брава да си сложим, за да спрем крадците
10:28 / 08.11.2025
Затягат се условията за пенсиониране
11:56 / 09.11.2025
Пожар изпепели свинеферма край Дупница, има пострадал
14:53 / 08.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: