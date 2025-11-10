Двама души са загинали, след като тайфунът "Фунг-уонг" връхлетя Филипините

© The Independent Северозападните райони на Филипините бяха опустошени от тайфуна "Фунг-уонг", който донесе проливни дъждове, наводнения и свлачища, оставяйки цели провинции без електрозахранване. Според властите стихията е отнела живота на най-малко двама души, а над 1,4 милиона са били принудени да напуснат домовете си, предава The Independent.



Метеорологичната служба на страната обяви най-високата степен на тревога за буря над югоизточната част на остров Лусон, включително провинция Катандуанес и части от Камаринес Норте и Камаринес Сур. Бурята, известна на местните като "Уван", се очаква да продължи движението си на север към Тайван. Министърът на отбраната Жилберто Теодоро-младши предупреди в телевизионно изявление за потенциално катастрофалните последици от тайфуна.



Според доклади има масови прекъсвания на електрозахранването в Източните Висаи. Кадри на филипинската брегова охрана показват жители на Камаринес Сур, които се качват на камиони по време на евакуациите в засегнатите райони. Отменени са повече от 300 вътрешни и международни полета.



Тайфунът "Фунг-уонг" връхлита страната само дни след като тайфунът "Калмаеги" причини гибелта на 204 души във Филипините, преди да удари Виетнам, където също взе жертви и унищожи стотици рибарски лодки и ферми. В отговор на последователните бедствия президентът Фердинанд Маркос-младши обяви извънредно положение в страната миналата седмица, заради широкомащабните разрушения от "Калмаеги" и предстоящите щети от "Фунг-уонг".