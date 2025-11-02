Двама души са обвинени за обира в Лувъра

© Още двама заподозрени, мъж и жена, които бяха арестувани тази седмица за обира на бижута в Лувъра, бяха обвинени и "задържани под стража", съобщиха прокурорите, цитирани от France 24.



Броят на хората, които са обвинени за грандиозния грабеж става четирима.



Последните обвинени, 38-годишна жена и 37-годишен мъж, бяха арестувани в сряда заедно с още три лица. Останалите трима обаче са освободени вчера без обвинение.



И мъжът, и жената са обвинени в съучастие в организирана кражба и престъпен заговор с цел подготовка на престъпление.



"И двамата отрекоха да са замесени в събитията", каза Бекау.



"Фокус" припомня, че френските власти първоначално обявиха ареста на двама мъже заподозрени за грабежа, а тази седмица прокурорите съобщиха, че са арестувани още петима души. И двамата са известни на полицията с това, че са извършили кражби.



