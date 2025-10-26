ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Двама души са арестувани за обира в "Лувъра"
Един от задържаните е бил арестуван, докато се опитвал да се качи на полет за Алжир от летище "Шарл де Гол“ в Париж в събота.
Под светлината на международните прожектори, разследването на кражбата на века в "Лувъра", при която на 18 октомври бяха откраднати безценни бижута от френската корона, се ускорява. Според информация на френската медия, двама заподозрени са били задържани в събота (25 октомври) вечерта и поставени под стража в рамките на разследването за "кражба от организирана банда" и "съучастие в престъпление", водено от парижката бригада за борба с бандитизма (BRB) и Централния офис за борба с трафика на културни ценности (OCBC).
Двамата мъже, родом от Сена-Сен-Дени (департамент в регион Ил дьо Франс, северна Франция) и на възраст около 30 години, са заподозрени, че са били част от групата от четирима престъпници, които са проникнали с взлом в най-известния френски музей, като са използвали камион, оборудван с кош. Там, облечени в жълти жилетки и мотоциклетни каски, крадците са счупили прозореца, водещ към галерията на Аполон, където са изложени бижутата на френската корона, където са откраднали кралски съкровища, принадлежали на няколко френски владетели, сред които императрица Евгения, съпруга на Наполеон III.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 9
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откраднаха кутия за дарения и хранителни стоки от магазин в село Баня
11:59 / 24.10.2025
Килийното училище в Разлог отваря врати с обновена експозиция
09:39 / 24.10.2025
НАП с напомняне за внасяне на данъци за третото тримесечие
10:47 / 24.10.2025
Банско стана сцена на приятелството и балканските традиции
11:04 / 24.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: