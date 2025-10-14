Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Двама българи са осъдени за кражба на олио във Великобритания
Автор: Николина Александрова 07:32Коментари (0)75
©
Двама българи са осъдени на обществено полезен труд заради кражба на олио за готвене от Южна Кумбрия. Олиото е ценно, защото се използва за производството на биогориво, пише The Westmorland Gazette.

Николай Костов, 39 г., и неговият шурей Димитър Мурджев, 37 г., са осъдени от съда на Южна Кумбрия на 8 октомври, след като са признати за виновни по едно обвинение за кражба..

"Полицията забелязала подсъдимите в автомобил, който им се сторил подозрителен. Малко след това те били забелязани на Чърч Стрийт в Амблсайд.

Полицията проверила колата и открила оборудване, което те използвали, за да откраднат олио за готвене.“

В автомобила са били намерени варели, количка и контейнери за преливане на масло.

Костов има едно предишно осъждане за подобно престъпление през декември 2023 г.

Мурджев глобен с 588 паунда за участието си, тъй като е жител на Германия и няма как да положи обществено полезен труд.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
Откриха мъртви мъже в Кюстендил и Дупница
11:20 / 13.10.2025
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
Сблъсък с камион прати две момичета в дупнишката болница
11:40 / 13.10.2025
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
Ново съоръжение подобрява условията за плуване в Сандански
10:06 / 13.10.2025
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
Д-р Валентин Симеонов: Не бива да мислим, че Господ е българин! Когато става дума за природата, тя не прави компромиси
09:15 / 12.10.2025
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
След взрива пред полицията в Дупница - арест в столицата
09:18 / 13.10.2025
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
"Ние, потребителите": Внимавайте при покупка на тематични костюми и украси за Halloween
11:44 / 12.10.2025
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
Една газирана напитка на ден може значително да увеличи риска от чернодробни заболявания
12:17 / 12.10.2025
Актуални теми
Грипна епидемия обхвана страната
Съмнения за купуване на гласове в пазарджишкото село Огняново
Колективната отбрана на Европа
Земетресения в България
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: