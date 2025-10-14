Двама българи са осъдени за кражба на олио във Великобритания

© Двама българи са осъдени на обществено полезен труд заради кражба на олио за готвене от Южна Кумбрия. Олиото е ценно, защото се използва за производството на биогориво, пише The Westmorland Gazette.



Николай Костов, 39 г., и неговият шурей Димитър Мурджев, 37 г., са осъдени от съда на Южна Кумбрия на 8 октомври, след като са признати за виновни по едно обвинение за кражба..



"Полицията забелязала подсъдимите в автомобил, който им се сторил подозрителен. Малко след това те били забелязани на Чърч Стрийт в Амблсайд.



Полицията проверила колата и открила оборудване, което те използвали, за да откраднат олио за готвене.“



В автомобила са били намерени варели, количка и контейнери за преливане на масло.



Костов има едно предишно осъждане за подобно престъпление през декември 2023 г.



Мурджев глобен с 588 паунда за участието си, тъй като е жител на Германия и няма как да положи обществено полезен труд.