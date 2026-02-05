Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Силни дъждове, бури и вероятно локални градушки се очакват днес, 5 февруари, в западната, североизточната континентална част на Гърция и източната островна част на страната. Морските властио издаоха предупреждение да не се излиза в морето, предава Кathimerini.

Очакват се много силни южни ветрове в източната част на Егейско море 8 и временно локално 9 по скалата на Бофорт.

Най-бурно ще бъде времето в:

-в северната част на Йонийско море (район на Корфу, Диапонтийските острови, Паксос) и Епир до сутринта

-в останалите острови на Йонийско море (район на Лефкада, Итака, Кефалония, Закинтос) и западната част на Стериа до следобед

-в западната и южната част на Пелопонес до късно през нощта

-в източна Македония и Тракия до нощта

-от обяд на островите в северната и източната част на Егейско море и

от следобед на Додеканеските острови.

Слаби снеговалежи ще се наблюдават в континенталните планински райони.

африкански прах, главно в централните и южните райони.

Температурата ще отбележи леко понижение спрямо максималните си стойности и ще достигне в северните континентални райони 12 до 14 градуса, в Йонийско море и останалата част от континенталната страна 15 до 17 градуса, а в останалите островни райони 18 до 19 градуса по Целзий.