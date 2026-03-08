Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Кипърският външен министър Константинос Компос обяви, че произведеният в Иран дрон, който удари британската база ''Акротири'' на  островa, е дошъл от Ливан, предава UA.

''В момента факт е, че трябва да гледаме към ливанския фронт. Не можем да изключим нищо от по-широката посока на североизточните региони. Трябва да бъдем много внимателни... трябва да се уверим, че съществуващите системи покриват всички възможности на заплахата'', заяви Компос пред Guardian.

Кипърските власти подчертаха още, че целта на атаката са били британските бази на острова, а не територията на Република Кипър.