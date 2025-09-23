ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Дронове в небето над Дания: Летището в Копенхаген спря полетите си
"(Летището) в момента е затворено за излитане и кацане, тъй като 2-3 големи дрона са били видени да летят в района. Времевият хоризонт в момента е неизвестен“, се казва в изявление на полицията, публикувано в социалните медии X.
Flightradar24 съобщи на страницата си в социалните медии, че всички излитания и кацания на летището са спрени от 20:26 ч. местно време (21:26 ч. българско време) поради съобщения за дронове. Най-малко 11 полета са пренасочени към други летища, се посочва в доклада.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3759
|предишна страница [ 1/627 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Екипът на примата на българската естрада: Най-лесно се работи с Лили
12:43 / 21.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: