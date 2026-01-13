Proto Thema.
Става въпрос за петролния танкер Delta Harmony, управляван от гръцката Delta Tankers, според LSEG, който е трябвало да натовари петрол от Tengizchevroil, както и петролния танкер Matilda, управляван от гръцката Thenamaris, който е трябвало да натовари петрол от Karachaganak.
До момента не е ясно дали действието е било извършено с безпилотни летателни апарати, морски дронове или комбинация от двете.
От първите съобщения става ясно, че на Delta Harmony е възникнал пожар, който според същата информация е бил бързо овладян, без да се разпространи.
Двата кораба са били на път да се натоварят в главния износен канал за петрол на Казахстан, но са били временно отклонени, за да изчакат реда си за получаване на товарите, както съобщава източник на Bloomberg, пожелал да остане анонимен.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.