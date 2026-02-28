Няколко служители на международното летище в Кувейт са получили леки наранявания след атака с дрон, съобщи Генералната дирекция за гражданска авиация на страната.В публикация введомството добавя, че атаката е нанесла щети и на Терминал 1 на летището."Властите потвърдиха, че ситуацията е под пълен контрол от съответните органи в страната и че безопасността на пътниците и работниците е основен приоритет“, се добавя в съобщението.