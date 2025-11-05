Дрон бе забелязан за втори път за един ден близо до летище Вилнюс

© По обяд в сряда, 5 ноември, нов дрон бе забелязан близо до летище Вилнюс, в Литва, предава LRT.



Представител на Службата за обществена сигурност заяви, че дронът е открит, а операторът му е задържан и предаден на Литовската военна полиция.



Според него инцидентът е станал около 12:30 часа местно време, по време на обедната почивка, и Службата за обществена сигурност е реагирала светкавично.



Отбелязва се, че въпреки че операторът на дрона не е бил в ограничената зона, дронът е навлязъл в нейния периметър.



"Самият оператор на дрона не е бил в ограничената зона, но дронът му е влетял в ръба на ограничената зона, така че силите са реагирали и служители на Специалната група на Службата за обществена сигурност са пристигнали на мястото, задържали са оператора на дрона и дрона и са ги предали на Литовската военна полиция“, посочва представителят на службата.



Пояснява се, че въздушното пространство над летище Вилнюс не е било затворено заради този инцидент.



Припомняме, че в сряда сутринта, от 9:50 до 10:18, летище Вилнюс беше временно затворено. Според предварителни данни, съобщени от Литовските летища (LTOU), причината е засечен дрон на територията на летището.



По-късно министърът на вътрешните работи на Литва Владислав Кондратович заяви, че дронът така и не е бил открит.