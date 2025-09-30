ЗАРЕЖДАНЕ...
|Драстична промяна в курса на еврото спрямо долара
Според UoB "само пробив от 1.1760 би показал, че рискът от спад между двете валути е отшумял“.
Scotiabank е по-уверена в перспективите: "Очакваме краткосрочен диапазон между 1.1680 и 1.1780“.
ING също направи коментар по темата: "Курсът евро - долар изглежда е достигнал краткосрочно дъно близо до 1.1650, но ще са необходими някои по-слаби данни за заетостта в САЩ, за да пробие отново над 1.1790/1800 тази седмица“.
Данните за заетостта със сигурност ще окажат съществено влияние върху доверието в по-нататъшни намаления на лихвените проценти и настроенията за долара.
Пазарите вече са по-уверени в перспективите за по-нататъшно намаление на лихвите през октомври, като търговците оценяват вероятността от близо 90% за промяна на курса през следващия месец.
В коментари в понеделник президентът на Федералния резерв на Кливланд Хамак заяви, че на този етап има по-големи рискове, свързани с инфлацията, отколкото с пазара на труда. Тя също така заяви, че има опасения относно инфлационните очаквания и че е необходима рестриктивна парична политика.
