Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бившият член на горната камара на британския парламент, Камарата на лордовете, и бивш британски посланик в Съединените американски щати, Питър Манделсън, беше арестуван днес в Лондон по подозрение в злоупотреба с власт, след като бяха разкрити връзките му с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, предава The Sun.

Полицията съобщи, че той е задържан в дома си и е отведен за разпит.

Говорител на лондонската столична полиция заяви, че служителите на реда са арестували 72-годишния мъж по подозрение в злоупотреба с власт.