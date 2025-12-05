Президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговото правителство смятат, че Европейският съюз и имиграцията водят Европа към пълен културен упадък.Експлозивното твърдение е формулирано в документ заОтбелязва се, че Европа има икономически проблеми, но все пак се подчертава, че те "се засенчват от перспективата за културно унищожение“ в следващите 20 години."Най-големите проблеми, пред които е изправена Европа, включват дейности на Европейския съюз и други международни организации, които подкопават политическата свобода и суверенитет, имиграционни политики, които променят континента и създават конфликти, цензура и потискане на опозицията, голямо намаляване на раждаемостта и загуба на национална идентичност и самочувствие“, се посочва в документа от 33 страници.