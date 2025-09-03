Новини
"Докато заговорничат срещу САЩ": Тръмп изпрати сърдечни поздрави на Си, Путин и Ким
Автор: Николина Александрова 08:38
Доналд Тръмп може и да не е сред лидерите, които ще гледат военния парад в Китай на площад "Тиенанмън", но се погрижи да изпрати свое послание както на китайския президент, така и на Путин и Ким Чен Ун.

В публикация в Truth Social американският президент написа: "Нека президентът Си и великолепният народ на Китай да имат един велик и траен празничен ден".

"Моля, предайте моите най-сърдечни поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, които заговорничат срещу САЩ“.

Преди това той заяви, че се надява Си да "спомене огромната подкрепа и кръвта", които САЩ са дали на Китай, "за да му помогнат да си осигури СВОБОДАТА от един много враждебен чужд нашественик".

"Големият въпрос, на който трябва да се отговори, е дали президентът Си на Китай ще спомене огромната подкрепа и "кръвта“, които Съединените американски щати дадоха на Китай, за да му помогнат да си осигури СВОБОДАТА от един много враждебен чужд нашественик. Много американци загинаха в стремежа на Китай към победа и слава. Надявам се, че те са почетени и запомнени по достоен начин за тяхната смелост и саможертва! Нека президентът Си и чудесният китайски народ да имат един прекрасен и незабравим празничен ден. Моля, предайте моите най-сърдечни поздрави на Владимир Путин и Ким Чен Ун, докато заговорничат срещу Съединените американски щати. ПРЕЗИДЕНТ Доналд Дж. Тръмп".

