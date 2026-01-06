Макар Европа да поема основния ангажимент за гарантиране на сигурността на Украйна след подписване на мирно споразумение с Руската федерация, все още основната комуникация за подписване и приемане на мирно споразумение с Русия минава през усилията на президента на САЩ Доналд Тръмп. Това каза внабившият министър на отбраната доц. Велизар Шаламанов – директор на "Отбранителна политика“ в Атлантическия клуб по повод срещата на върха на Коалицията на желаещите в Париж, разискваща Украинския въпрос."С напредването на всички документи около Коалицията на желаещите, насочени към гарантиране на сигурността след подписване на мирно споразумение, на дневен ред наистина ще остане най-важното – подписването на това мирно споразумение, което в някаква степен е ангажимент от президента Тръмп в неговите комуникации с президента Путин. Така че се приближаваме наистина към един решаваш момент в това цялото усилие за постигане на мир.“По думите му независимо какво се постигне в рамките на срещата на върха на Коалиция на желаещите, е важно конкретните ангажименти на двустранна основа между участващите страни и Украйна да бъдат изградени на базата на подписаните 10-годишни споразумения за сигурност, посочи той. "За съжаление тук България изостава, независимо че има подготвено споразумение още в септември 2024 година, то не е финализирано, което поставя България в неизгодна позиция по отношение на ползите от отбранителното сътрудничество с Украйна, технологичното сътрудничество и следконфликтното възстановяване, както и отслабва позициите по нашата инициатива за черноморски център за координиране на усилията – Черноморски център за сигурност.“Според доц. Шаламанов предизвикателства на реалния живот ще формират бъдещите доктрини за развитието на света като цяло, като според него със сигурност има необходимост от преосмисляне на досегашните външнополитически и военни доктрини. "За добро или лошо светът е много по-сложен отколкото ни се иска. Нито Америка може да се скрие от останалият свят, нито Европа може да се скрие от отговорностите, които има за сигурността за отбраната на нашия континент и посрещане на реалните заплахи, които идват от войната на Русия в Украйна.“