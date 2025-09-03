Новини
Доц. Наум Кайчев: Правителството в Северна Македония очевидно не желае реална интеграция в ЕС 
Автор: Цоня Събчева 21:13Коментари (0)54
© bTV
Тодор Александров е и македонец, както са македонци и всички българи от Македония. Това е нормално регионално географско название, с което мнозина българи се гордеят, но проблемът е, че му се придава етнически или национален смисъл и се внушава, че това да бъдеш македонец означава да не бъдеш българин. Това каза доц. Наум Кайчев – заместник-председател на Историческата комисия България-РСМ и бивш генерален консул в Битоля и Торонто, в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Много тъжно според него е, че вместо общите фигури в българската и македонска история да служат за обединение, сегашният режим в Скопие прави всичко възможно да сее разделение. "Влизането в обединена Европа става не чрез дълбаене на ями или пропасти, а чрез обединение и чрез търсене на общото. Правителството в Северна Македония очевидно не желае по-нататъшен напредък на страната по пътя към Европейския съюз, тъй като има обвързаности със северния съсед, а знаем, че северният съсед на свой ред има обвързаности с други страни на изток – било Китай или Русия. Очевидно то не желае реална интеграция в Европейския съюз и затова се държи по възможно най-предизвикателния начин. Същото правеше и Никола Груевски спрямо Гърция. Сега нещо подобно прави неговият наследник Мицкоски спрямо България, така че в близко бъдеще аз лично не очаквам някаква драматична промяна в това отношение“, заяви доц. Кайчев.

Въпреки това, съвместната българо-македонска историческа комисия продължава работа. Последната среща на експертите е била в началото на юни в Скопие, а следващата ще бъде през септември в София, обяви заместник-председателят й.

"Неформално имаме срещи няколко пъти годишно и обсъждаме въпроси, свързани с нашата обща история, въпроси от учебниците по история, въпроси, свързани с честването на съвместни личности. Проблемът е, че не стигаме до решения заради позицията на колегите от Скопие и че тези решения, които вече сме приели, не се прилагат“, обясни доц. Кайчев.

