|Доц. Момчил Дойчев: Възобновяването на ядрените опити от страна на САЩ и Русия са демонстрация на сила и готовност за конфронтация
"Ядрените опити представляват не само технически тест, а демонстрация на решимост, на сила и на готовност за конфронтация", допълни той.
"В един контекст на много влошени отношения това всъщност е форма на стратегическо послание. Би могло да се тълкува, че това в известен смисъл е опит и на двете страни да се надцакват в някаква надпревара в заплахите. Това е доста опасно, защото би могло да подтикне и други, много по-неотговорни страни, като например Иран, Северна Корея и Пакистан, също да се възползват. Това засилва глобалната нестабилност, създава една вероятна надпревара във въоръженията и води до ерозия на доверието между страните. Тръмп отправя това и към Китай, който бързо догонва Русия и САЩ в тази стратегическа надпревара“, обясни доц. Дойчев.
Обявяването на евентуално възобновяване на ядрените опити е голяма заплаха, въпреки че някои анализатори смятат, че може да е и блъф от страна на САЩ и Русия, допълни той. "Путин е наредил на ключови министерства и служби да подготвят предложения за евентуални ядрени изпитания. Тръмп обяви, че страната му възнамерява да проведе някакви изпитания, което е формула без конкретика“, посочи доц. Дойчев.
Руският президент използва всяка възможност за засилване на конфронтацията със западните страни. "Руската пропаганда непрекъснато твърди, че те воюват с НАТО и Европейския съюз чрез войната в Украйна“, добави доц. Дойчев.
Той бе категоричен, че руският президент не желае преговори за мир.
"Докато Путин е жив, ще има война – това трябва да е напълно ясно. Войната няма да спре, това е хибридна война и срещу Европейския съюз и НАТО – виждаме какво става на основни летища в Европейския съюз, виждаме какво става с опитите за дестабилизация на западните общества чрез подхранване на проруски крайнолеви и крайнодесни партии, които постепенно изтикват политическия център в ситуация на отбрана и подкопават основите на западната демокрация и западната цивилизация като цяло. Това е много сериозна хибридна война, която в контекста на ядрените опити може наистина да достигне до една осъзната студена война, която много лесно може да прерасне вече и в гореща“, смята доц. Момчил Дойчев.
