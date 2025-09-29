ЗАРЕЖДАНЕ...
|До дни Гърция спира социалните мрежи за непълнолетни?
Според правителствения план деца до 15 години вече няма да могат да влизат в приложения като Facebook, Instagram, TikTok и X, тъй като достъпът ще бъде автоматично "заключен“ чрез Kids Wallet, приложението за дигитален контрол, свързано с държавния регистър.
Забраната обаче не спира дотук. За младежи до 18 години ще бъде блокиран достъпът до платформи за продажба на алкохол и тютюн, както и сайтове с порнографски материали. Същевременно за непълнолетните ще бъде забранено и използването на онлайн платформи за запознанства като Tinder.
Приложението Kids Wallet ще бъде ключово, като данните на непълнолетни ще бъдат регистрирани там, така че техните мобилни телефони и таблети автоматично ще активират съответните блокиращи филтри, пише NOVA.
Премиерът Кириакос Мицотакис, говорейки пред ООН, определи използването на социалните медии от деца като "най-големия неконтролиран експеримент в техните умове“ и подчерта, че "Гърция е готова да направи следващата стъпка и да установи праг на дигитална зрялост“.
Решението се основава на серия от проучвания, които доказват, че неконтролираното използване на социални медии води до пристрастяване, разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, тревожност, депресия и сериозни проблеми със съня.
Феноменът "doomscrolling“ - обсесивното гледане на видеоклипове и публикации, се счита за особено опасен за детския мозък.
Как ще бъдат въведени ограниченията и дали всички от тях ще влязат в сила ще бъде решено от правителството. Но по всичко личи, че Гърция скоро ще влезе в историята като първата европейска страна, която слага край на неконтролираното използване на социални медии от непълнолетни.
