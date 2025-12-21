Руският пратеник по икономически въпроси Кирил Дмитриев обяви вчера, че е провел конструктивни разговори с пратеника на президента на САЩ Доналд Тръмп Стив Уиткоф и зетя на президента на САЩ Джаред Къшнер в Маями за постигане на мир в Украйна, като и че те ще бъдат продължени и днес, съобщава"Разговорите протичат конструктивно“, обяви Дмитриев, който е и специален представител на руския президент Владимир Путин, пред руски журналисти.Група украинци и група европейци също са пристигнали във Флорида, САЩ, за да участват в преговорите, водени от специалния пратеник на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на американския президент.Въпреки това е малко вероятно Кирил Дмитриев да води преки преговори с украинските и европейските преговарящи, тъй като отношенията между двете страни остават изключително напрегнати.