Дмитриев: Конструктивните разговори с Уиткоф и Къшнър продължават в Маями
"Разговорите протичат конструктивно“, обяви Дмитриев, който е и специален представител на руския президент Владимир Путин, пред руски журналисти.
Група украинци и група европейци също са пристигнали във Флорида, САЩ, за да участват в преговорите, водени от специалния пратеник на Доналд Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, зет на американския президент.
Въпреки това е малко вероятно Кирил Дмитриев да води преки преговори с украинските и европейските преговарящи, тъй като отношенията между двете страни остават изключително напрегнати.
