ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|"Дистригаз" за експлозията в блок в Букурещ: Екипите са установили наличието на природен газ в стълбището
"Фокус" припомня, че вследствие на инцидента, трима души загинаха, а други близо 13 бяха ранени. Началникът на ДСУ, Раед Арафат, заяви, че "сградата е изложена на риск от срутване“
Според компанията на мястото на инцидента е установено, че пломбата на газовия вентил – затворен предния ден поради теч – е била счупена. Представителите на "Дистригаз“ твърдят, че екипите им са пристигнали точно в момента на експлозията.
"На 16 октомври, около 07:08 часа, Центърът за спешни повиквания и отстраняване на неизправности в газовата система на Distrigaz Sud Rețele е получил уведомление за наличието на миризма на газ в сградата на горепосочения адрес. Екипите за интервенция на компанията незабавно са отишли на място, където със специализирано оборудване са установили наличието на природен газ в съответното стълбище и са предприели мерки за безопасност за спиране на подаването на природен газ към съответната сграда, като са запечатали свързващия кран в 09:18 часа на същия ден, в съответствие с действащото законодателство“, съобщават от компанията.
"Сутринта на 17 октомври 2025 г., около 08:44 ч., Центърът за спешни повиквания е бил уведомен отново за наличието на миризма на природен газ в същата сграда. Екипите за интервенция на компанията са пристигнали на място по време на експлозията. По същото време на място са пристигнали и пожарникари, а агентът на Distrigaz Sud Rețele е установил счупеното уплътнение на клапана, затворено предния ден“, съобщава Distrigaz Sud.
Малко след трагедията, Националният орган за регулиране на енергетиката обяви, че ще разследва как операторът е реагирал на оплакванията на живущите в сградата.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 786
|предишна страница [ 1/131 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Над 636 хил. възрастни хора получават добавки към пенсиите си
10:13 / 16.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: