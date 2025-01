"Дисниленд" в Париж представи авангарден план за модернизация 

© "Дисниленд" в Париж обяви голям план за разширение и модернизация, струващ от 2 милиарда евро, съобщи The Associated press.



Основният ремонт включва завършеното преустройство на луксозния хотел Disneyland, предстоящото преименуване и удвояване на размера на Walt Disney Studios Park и дългоочакваното пристигане на The World of Frozen и първата по рода си земя на The Lion King — циментиране на печалбите на курорта след годините на пустинята за тематични паркове по време на пандемията.



Disney Tales of Magic, завладяващ 20-минутен спектакъл, съчетаващ умопомрачителни дронове, синхронизирани фонтани, прожекции с висока разделителна способност и ултра-ярки лазери, беше представен този месец, смайвайки тълпите.



Изключителната характеристика на шоуто — ултра-ярки лазери — беше използвана само веднъж преди това на Олимпийските игри в Париж през 2024 г. на Айфеловата кула по време на емблематичната церемония по откриването с изпълнение на Селин Дион. Лазерите, които изминават 23 мили (37 километра), доставят изключителна мощност, като същевременно остават безопасни близо до тълпи.



"За първи път не само ще прожектираме върху замъка на Спящата красавица, но и върху главната улица на САЩ“, каза Тим Луткин, артистичен директор на продукцията, имайки предвид главната търговска артерия на парка, осеяна с бутици и стоки.



Спектакълът също така отразява еволюцията на Disney в разказването на истории. Луткин отбеляза преминаването от класически приказки за бални рокли към модерни разкази като "Encanto“ и "Inside Out 2“, които навлизат в по-дълбоки теми като тревожност и депресия. Нивото на касовия успех на последния, каза Луткин, "беше голяма изненада за всички“.



Това беше "показател, че светът и връзката му с Дисни са готови да приемат по-сложни истории“.



Тази промяна се отразява в селекцията от филми на шоуто, обхващащи вечните класики на Дисни и емоционално резониращите съвременни хитове.



В основата на разширяването на Disneyland Paris е трансформацията на Walt Disney Studios Park, удвояващ размера си и преосмислен като Disney Adventure World. Откривайки през пролетта на 2025 г., нов вход на парка, Световна премиера, ще посрещне посетителите с блясъка на холивудска филмова премиера, отвеждайки ги в потапящи тематични зони.



"Тези проекти отразяват нашия ангажимент към иновациите и разказването на истории“, каза Натача Рафалски, ръководител на Дисниленд Париж, добавяйки, че те допълнително ще го укрепят като топ туристическа дестинация в Европа.



Вече най-посещаваният тематичен парк в Европа и най-голямата туристическа атракция на Франция, изпреварвайки Лувъра, Дисниленд Париж посрещна над 10 милиона посетители през 2023 г.



Разширението включва две дългоочаквани тематични земи. Светът на Замръзналото кралство, дебютиращ през 2026 г., ще транспортира гостите до Arendelle с централно езеро, където ще се провеждат водни представления и разходка с лодка Frozen Ever After, заедно с тематични заведения за хранене, пазаруване и настаняване. Междувременно, The Lion King Land ще съживи Pride Lands с водопад, падащ каскадно от Pride Rock и срещи с любими герои като Simba и Timon.