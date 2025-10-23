Директорът на Лувъра призна: Видеонаблюдението е остаряло, не успяхме да реагираме навреме

© Директорът на Лувъра Лорънс де Кар обяви в неделя, че видеонаблюдението около периметъра на музея е слабо и "остаряващо". Тя добавя, че поради тази причина те не са успели да засекат бандата крадци достатъчно рано, за да спрат кражбата на френските бижута на стойност 88 милиона евро, предава BBC.



Единствената камера, наблюдаваща външната стена на Лувъра, където са нахлули крадците, е била насочена далеч от балкона на първия етаж, който е водил към Галерията на Аполон, където са били съхранявани бижутата.



Министри дадоха пресконференции и интервюта и отрекоха пропуските в сигурността, но де Кар призна, че Лувърът е бил "победен".



Думите ѝ дадоха изключителен поглед върху трудността при осигуряването на сигурността на най-посещавания музей в света.



Тя добави, че системата за видеонаблюдението извън Лувъра е "много незадоволителна". Въпреки огромния брой посетители на музея - 8,7 милиона само миналата година - инвестициите в сигурността не са достатъчни.



Директорът на музея сподели, че се надява работата по подобряването на сигурността да започне в началото на 2026 г. Очаква се обаче това да бъде предизвикателство, предвид остарялата инфраструктура на някогашния кралски дворец.



Някои от сенаторите, с които се е сблъскала на изслушването в сряда, изразили недоверие към охраната на Лувъра, питайки защо има само една камера - на външната стена, обърната към реката - и защо тя е насочена в грешната посока.



Де Кар заяви пред сенаторите, че от известно време е изразявала загриженост за състоянието на Лувъра. Някои от проблемите на музея, които тя повдигна на изслушването, включваха и съкращенията на персонала, отговарящи за наблюдението и сигурността през последното десетилетие и разпадащата се инфраструктура, която не може да се справи с най-новото поколение видеооборудване.



Същевременно тя похвали охранителите, които според нея са действали бързо, за да евакуират сградата веднага щом са разбрали за проникване, но призна: "Не забелязахме пристигането на крадците достатъчно рано... Слабостта на нашата периметърна защита е известна."



Музеят отвори отново врати в сряда, въпреки че галерията остана затворена.



Все още се издирва бандата от четирима души, които за по-малко от 10 минути миналата неделя сутринта нахлуха в един от най-известните музеи в света. Те откраднаха осем ценни бижута, включително диамантено-изумрудено колие, което император Наполеон е подарил на съпругата си.