ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Директорът на Лувъра призна: Видеонаблюдението е остаряло, не успяхме да реагираме навреме
Единствената камера, наблюдаваща външната стена на Лувъра, където са нахлули крадците, е била насочена далеч от балкона на първия етаж, който е водил към Галерията на Аполон, където са били съхранявани бижутата.
Министри дадоха пресконференции и интервюта и отрекоха пропуските в сигурността, но де Кар призна, че Лувърът е бил "победен".
Думите ѝ дадоха изключителен поглед върху трудността при осигуряването на сигурността на най-посещавания музей в света.
Тя добави, че системата за видеонаблюдението извън Лувъра е "много незадоволителна". Въпреки огромния брой посетители на музея - 8,7 милиона само миналата година - инвестициите в сигурността не са достатъчни.
Директорът на музея сподели, че се надява работата по подобряването на сигурността да започне в началото на 2026 г. Очаква се обаче това да бъде предизвикателство, предвид остарялата инфраструктура на някогашния кралски дворец.
Някои от сенаторите, с които се е сблъскала на изслушването в сряда, изразили недоверие към охраната на Лувъра, питайки защо има само една камера - на външната стена, обърната към реката - и защо тя е насочена в грешната посока.
Де Кар заяви пред сенаторите, че от известно време е изразявала загриженост за състоянието на Лувъра. Някои от проблемите на музея, които тя повдигна на изслушването, включваха и съкращенията на персонала, отговарящи за наблюдението и сигурността през последното десетилетие и разпадащата се инфраструктура, която не може да се справи с най-новото поколение видеооборудване.
Същевременно тя похвали охранителите, които според нея са действали бързо, за да евакуират сградата веднага щом са разбрали за проникване, но призна: "Не забелязахме пристигането на крадците достатъчно рано... Слабостта на нашата периметърна защита е известна."
Музеят отвори отново врати в сряда, въпреки че галерията остана затворена.
Все още се издирва бандата от четирима души, които за по-малко от 10 минути миналата неделя сутринта нахлуха в един от най-известните музеи в света. Те откраднаха осем ценни бижута, включително диамантено-изумрудено колие, което император Наполеон е подарил на съпругата си.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 5
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
Три нови модерни каменни чешми красят вече Благоевград
10:28 / 21.10.2025
Кога ще отвори благоевградският коледен базар?
16:09 / 21.10.2025
Голям турски актьор с нова роля
22:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: