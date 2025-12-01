ЗАРЕЖДАНЕ...
Директорът на Gunvor подава оставка след изявленията на САЩ за връзки с Русия
От Gunvor Group твърдят, че предложението за изкупуване на акциите от мениджмънта е било направено от ръководството на компанията на общо събрание още през 2022 г. Според изявлението, в съвета на директорите и изпълнителния комитет на Gunvor вече няма да влизат нито членове на семейството на Торнквист, нито техни представители. При това компанията ще продължи да няма външни собственици, подчертават от пресслужбата.
"Настъпи подходящото време за такава промяна. Смяната на поколенията е в разгара си и ние разполагаме с финансовата сигурност и лидерските качества, необходими за по-нататъшното развитие на нашата глобална стратегия. Нашата цел е да запазим водещата си роля на надежден и конкурентоспособен участник на световния енергиен пазар – днес и в бъдеще“, коментира Педерсен.
На 30 октомври "Лукойл" съобщи, че Gunvor е предложила да изкупи чуждестранните му активи, които руската компания е решила да продаде след налагането на санкции от САЩ. Впоследствие обаче Gunvor се отказа от сделката.
