Директор на училище в Англия за телефоните в час: Чувала съм тъжни истории от родители, които казват, че детето им има нужда от телефона си, защото е тревожно - точно обратното е

© Забраната на смартфоните в учебните часове e популярен ход сред учителите, които искат да подобрят образованието, концентрацията и благосъстоянието на децата. Практиката се реализира години наред още преди официалното въвеждане на забраната у нас.



Разбира се, тази практика не е факт само по нашите географски ширини. Ето какво разказва Директорката на едно от първите училища в Англия, забранало мобилните телефони в час.



Ребека Махони от гимназиалната академия Биркенхед в Мърсисайд споделя пред BBC впечатленията си.



Махони казва, че много родители са приели тази мярка, но други са ѝ казали, че децата им стават тревожни, защото чувстват, че пропускат нещо.



"Имаше някои наистина тъжни истории от родители, които всъщност казваха, че детето им има нужда от телефона си, защото е тревожно“, споделя тя.



"Но е точно обратното на това - те не се нуждаят от телефона си, защото това причинява тревожността им“, категорична е директорката



Г-жа Махони разказва, че забраната в нейното училище включва заключване на телефони, което означава, че учениците сега "чатят, играят на UNO, общуват“.



"Нивата на тревожност са изключително високи, наблюдаваме пристрастяване към телефоните“, каза тя.



"Виждам деца, които не могат да общуват помежду си. Не могат да се гледат в очите, когато общуват. Не усвояват социалните норми. Не усвояват езика на тялото.“



Около 145 000 деца и 14 000 училища във Великобритания са подписали пакт за увеличаване на възрастта, на която трябва да се използва смартфон, според организаторите "Детство без смартфони“.



Говорителката на кампанията Виктория Кази, общопрактикуващ лекар, заяви, че кампанията препоръчва да не се използват смартфони за лица под 14 години и социални медии за лица под 16 години, след която "те са по-зрели и способни да се справят със сложността“.