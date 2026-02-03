Ученик от девети клас е открил стрелба с въздушна пушка в гимназия №16 в Уфа. Той е бил задържан, никой не е пострадал, съобщава ръководителят на Башкирия (субект на Руската федерация) Радий Хабиров в своя канал вДеветокласникът, нападнал училището в Уфа, е преместен в учебното заведение съвсем наскоро и е имал конфликти с учители и съученици. Това съобщава, като се позвава канала в TelegramСпоред учениците, тийнейджърът е имал трудности в общуването с връстниците си, почти не е контактувал с никого и не е успял да се адаптира в новия колектив след преминаването си от друго училище.Според информация на, нападението е станало в гимназия № 16. Тийнейджърът е използвал пневматична пушка Crosman AK1, с която е стрелял по учител и трима ученици, след което е взривил пиратка. Никой не е пострадал.