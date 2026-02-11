NBC News.
Преброяването на пострадалите и оценката на щетите продължават. Основният удар на стихията е поразил районите Ацинанана, Аналаманга, Аналандзируфу, Алаутра-Мангуру.
В момента циклонът се придвижва към централната част на страната.
Население на Мадагаскар е предварително предупредено за приближаването на "Гезани“, чиято скорост на вятъра в епицентъра достига 250 км в час. Временно са преустановени занятията в училищата. Националната авиокомпания Madagascar Airlines отмени всички свои полети за 11 февруари.
