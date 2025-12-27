Сподели close
Девет души са задържани в Италия по подозрение във финансиране на палестинското радикално движение ХАМАС, пише Еeuronews.

Операцията е проведена от специално полицейско звено с участието на Guardia di Finanza (силите за сигурност на италианското министерство на финансите). Сред арестуваните е Мохамед Ханун, президент на Асоциацията на палестинците в Италия. Смята се, че е той е член на клетка на ХАМАС в чужбина и един от лидерите на италианското му "представителство“. Заподозрените са обвинени във финансиране на терористична дейност.

Според информация от италианските медии задържаните са превели близо 7 милиона евро на ХАМАС чрез различни асоциации.