Deutsche Welle: Смъртоносна тропическа болест се разпространява бързо по света

© Здравните власти на САЩ са нащрек, тъй като случаите на болестта на Шагас, произхождаща от Южна Америка, се откриват все по-често. Случаи вече са регистрирани в поне осем щата, пише Deutsche Welle.



Изследователи от Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC) вече са на път да категоризират инфекциозното заболяване като ендемично, което означава, че се среща редовно в даден район или общност. Това не е просто медицинска формалност, а сигнал за тревога: болестта вече няма да се счита за вносна тропическа болест, а ще се разглежда като постоянно присъстващ здравен риск в САЩ.



Предложената класификация би имала дългосрочни последици за мониторинга, изследванията и лечението.



Болест, предавана чрез ухапване от насекомо



Болестта се предава от паразита Trypanosoma cruzi, който се среща в различни видове хищни буболечки. Насекомото е получило прякора "целуваща буболечка“, защото често хапе спящи хора по лицето, по-специално по по-тънкокожите му части, като устните или клепачите.



Не самото ухапване е опасно, а изпражненията на насекомото, които съдържат патогена. Чрез одраскване на раната или триене на очите паразитът прониква в тялото. По-рядко хората се заразяват чрез кръвопреливане, трансплантация на органи или по време на бременност от майка на дете.



СЗО предупреждава за пренебрегната опасност



Болестта е кръстена на бразилския лекар Карлос Шагаш, който я е открил през 1907 г. Днес Шагаш вече не е някаква екзотична тропическа болест. Чрез миграция, кръвопреливания и световни търговски пътища Шагаш е намерил път до Европа и Северна Америка. Според оценките, в Испания има около 6000 заразени души, а в САЩ - няколкостотин хиляди.



Световната здравна организация изчислява, че в световен мащаб над седем милиона души са заразени с патогена и че около 10 000 умират всяка година в резултат на инфекцията. Заболяването е особено разпространено в бедните региони на Латинска Америка, поради което СЗО го класифицира като "пренебрегвано заболяване“. Поради нови данни от САЩ потенциално смъртоносната "болест на бедните“ сега получава все по-голямо международно внимание.



Какви са симптомите на болестта на Шагас?



Инфекцията протича в два етапа. Много от засегнатите не забелязват никакви симптоми през първите седмици или месеци след инфекцията. Някои развиват неспецифични симптоми като треска, умора или подуване около раната, обикновено оток на клепача - безболезнено, едностранно подуване на клепача, което често е съпроводено с конюнктивит. След това тези заболявания обикновено изчезват отново, но паразитът остава в тялото.



След период на закъснение, който може да отнеме години, може да избухне хроничната фаза на инфекцията. Това е съпроводено със сериозни последици. Документирани са миокардит, трайна сърдечна недостатъчност или сърдечна аритмия, както и патологично разширяване на хранопровода и дебелото черво. До 30% от заразените развиват такива усложнения.



СЗО предупреждава, че без лечение болестта може да бъде животозастрашаваща, предимно за бебета, деца или хора с отслабена имунна система.



Как може да се лекува болестта на Чагас?



По време на острата фаза паразитът може да бъде открит микроскопски в кръвта. В по-късните етапи тестовете за антитела са най-важният диагностичен инструмент.



Досега няма ваксина. Лечението се основава на две антипаразитни лекарства, Нифуртимокс и Бензнидазол, които са особено ефективни по време на острата фаза.



И двете лекарства обаче могат да причинят тежки странични ефекти и все още не са официално одобрени за лечение на болестта на Шагас в ЕС, например. В САЩ лекарствата обикновено могат да се прилагат само по време на стационарно лечение. В хронични случаи терапията само облекчава симптомите; засега заболяването трудно може да бъде предотвратено.



Домашните любимци и дивите животни също могат да се заразят



Не само хората са търсени жертви: кучета, котки, плъхове, броненосци и опосуми също се считат за важни гостоприемници.



Тексас и Калифорния, по-специално, съобщават за все по-често заразени кучета, което показва, че циркулацията на патогена вече е установена в южната част на САЩ.



Как да се предпазим от болестта на Шагас?



За да се предотврати инфекция, експертите препоръчват строга защита срещу насекоми. В засегнатите райони мрежи, третирани с инсектицид, уплътняване на стените на къщата и специфичен контрол на вредителите могат да помогнат.



За домашни любимци ветеринарните лекари препоръчват лекарства, които се използват и срещу бълхи и кърлежи. В много страни кръводаряването вече рутинно се изследва за патогена, за да се предотврати инфекция чрез кръвопреливане.