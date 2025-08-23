ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дете се удави в басейн в Гърция
Детето, което е единствена дъщеря на албанско семейство, живеещо и работещо на острова, за последно е видяно да играе в градината в дома си около 15:00 часа местно време вчера. Когато изчезва, майка ѝ започва да я търси с помощта на съседи. Детето е намерено малко по-късно в безсъзнание в басейна на близка вила на 150 метра от дома й.
Майката на момиченцето е арестувана и се очаква да се яви пред прокурор.
