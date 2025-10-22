Десетки загинаха при експлозия на цистерна в Нигерия

© BBC Десетки хора загинаха, а десетки други бяха ранени при ужасяваща експлозия на цистерна за гориво в централния нигерийски щат Нигер, предава BBC. Инцидентът е станал след като превозното средство, превозващо гориво от Лагос към северната част на страната, излязло от пътя и се преобърнало в местността Кача.



По информация местните жители се притекли на помощ, когато цистерната внезапно експлодирала и предизвикала огромен пожар. Съобщено е, че загиналите са между 29 и 35 души, а ранените - над 40, някои от които с тежки изгаряния.



Пострадалите са били транспортирани до най-близката болница.



Причината за катастрофата най-вероятно е лошото състояние на пътната настилка - фактор, който често води до тежките пътни инциденти в Нигерия.



Подобни трагедии с цистерни за гориво не са рядкост в страната. През октомври 2024 г. експлозия на цистерна уби 153 души в щата Джигава, а през януари 2025 г. друга, превозваща около 60 000 литра бензин, се преобърна близо до град Суледжа, също в щата Нигер, при което загинаха най-малко 86 души, а близо 70 бяха ранени.