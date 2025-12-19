Associated Press и Reuters и The Washington Post.
Демонстрациите в София и други градове последваха протестите от миналата седмица, предизвикани от плановете на правителството за по-високи данъци и увеличение на разходите. По-късно правителството оттегли спорния бюджет за 2026 г., но в крайна сметка се поддаде на исканията на хората и подаде оставка.
Последните събития оставят страната-членка на Европейския съюз без бюджет за следващата година и без редовно правителство, точно преди България да се присъедини към еврозоната.
Сега се очаква президентът Румен Радев да назначи временно правителство и да определи датата за следващите предсрочни избори – осмите от 2021 г. насам.
В четвъртък хората настояха за честни и свободни избори, а не за избори, компрометирани от манипулиране на гласове, купуване на гласове и фалшифициране на изборните резултати, както в "предишната кампания".
Балканската страна с население от 6,4 милиона души ще премине от националната си валута, лева, към еврото на 1 януари, като по този начин ще стане 21-вата страна членка на еврозоната. България се присъедини към ЕС през 2007 г.
