|Десетки хиляди протестират в Анкара против репресиите срещу турската опозиция
Очаква се съдът да се произнесе утре дали да обяви за невалиден конгреса на Републиканската народна партияот 2023 г. поради предполагаеми процедурни нередности. Това може да преобразува партията, да разтърси финансовите пазари и да повлияе на датата на общите избори, насрочени за 2028 г. Съдът може също да отложи решението.
На живо бяха показани кадри на тълпи, скандиращи за оставката на президента Реджеп Тайип Ердоган, докато развяваха турски знамена и партийни знамена.
В речта си на митинга в неделя лидерът на РНП Йозгюр Йозел, заяви, че правителството се опитва да се задържи на власт, като подкопава демократичните норми и потиска несъгласието след победите на опозицията в местните избори през изминалата година.
Йозел призова също така и за предсрочни общи избори.
"Този случай е политически. Обвиненията са клевети. Нашите другари са невинни. Това, което се прави, е преврат – преврат срещу бъдещия президент, срещу бъдещото правителство. Ние ще се съпротивляваме, ще се съпротивляваме, ще се съпротивляваме“, заяв
Правителството твърди, че съдебната система е независима и отрича наличието на политически мотиви.
Арестът на кмета на Инстанбул Екрем Имамоглу през март предизвика най-големите протести в страната от десетилетие насам, при които стотици хиляди излязоха по улиците. Недоволството в Турция доведе до краткотрайно, но рязко понижение на лирата и други турски активи.
В писмо, изпратено от затвора и прочетено на митинг в Анкара, Имамоглу написа, че правителството се опитва да предопредели изхода от следващите избори, като изключва легитимните си конкуренти. Той също така обвини правителството, че подкопава демокрацията чрез политически мотивирани съдебни действия и други усилия за потискане на несъгласието.
