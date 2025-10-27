Десет души са заплашени с до 3 години затвор за клевета срещу съпругата на Макрон

© Десет души ще се изправят пред съда днес за кибертормоз срещу френската първа дама Бриджит Макрон, предава Euronews. Те са обвинени в разпространяване на конспиративна теория, според която тя е родена мъж. Всеки от тях рискува до три години затвор и глоби до 45 000 евро.



Подсъдимите - осем мъже и две жени на възраст между 41 и 60 години, включително учители, ИТ специалисти и местни служители - са обвинени в публикуването на злонамерени коментари и разпространяването на невярна информация за пола и сексуалността на съпругата на президента Еманюел Макрон.



Сред обвиняемите е 41-годишният пиар специалист Орелиен Пуарсон-Атлан, известен онлайн под псевдонима "Зоуи Саган“. Неговият акаунт в платформата X вече е спрян, а преди това е имал хиляди последователи и е бил свързван с конспиративни кръгове. Друга обвиняема, 51-годишната Делфин Ж., която се представя като "медиум" и журналистка под псевдонима Амандин Роа, е обвинена, че е разпространила теорията, че Бриджит Макрон "никога не е съществувала" и че брат ѝ Жан-Мишел е поел нейната самоличност - твърдение, напълно неоснователно, тъй като брат ѝ е на 80 години.



Делфин Ж. и блогърката Наташа Рей вече бяха признати за виновни за клевета през 2024 г. и осъдени да платят обезщетение на Бриджит Макрон и брат ѝ, но решението беше отменено при обжалването. Оттогава първата дама заведе делото пред най-висшия апелативен съд на Франция.



Теорията за първата дама на Франция се появи след избирането на Еманюел Макрон през 2017 г. и бързо се разпространи отвъд страната. През юли 2025 г. Макрон и съпругата му заведоха дело за клевета в САЩ срещу крайнодясната коментаторка Кандис Оуенс, която публикува видеосерия "Да станеш Бриджит".