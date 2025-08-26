Новини
Der Spiegel: Урсула фон дер Лайен за президент на Германия
Автор: Лора Димитрова 13:31
© AFP
Ръководителят на ЕС Урсула фон дер Лайен може да подаде оставка преждевременно, съобщава Oe24.

Фон дер Лайен е председател на Европейската комисия от 2019 г., което я прави една от най-влиятелните жени в Европа. Мандатът ѝ е планиран да продължи до 2029 г., но фон дер Лайен може да напусне Брюксел по-рано.

Както съобщава Der Spiegel, 66-годишната жена е смятана за обещаващ кандидат за изборите за федерален президент на Германия. За бившия министър на отбраната това вероятно би било върховното постижение на дългата ѝ политическа кариера.

Преместване в Берлин?

В Германия президентът не се избира пряко от народа, а от Федералното събрание. Поради това основните партии обикновено се споразумяват за кандидат при закрити врати.

Припомняме, че настоящият президент е Франк-Валтер Щайнмайер. Следващите избори се очаква да се проведат през 2027 г. Въпреки че федералният президент формално заема най-високия пост в провинцията, неговите задължения са предимно представителни.

12.05.2025 Милен Керемедчиев: С избора на Фридрих Мерц Европа си отдъхна
06.05.2025 Желязков поздрави Мерц: С координирани усилия продължаваме да работим за единството и благоденствието на европейския континент
06.05.2025 Борисов поздрави новия канцлер на Германия Фридрих Мерц
06.05.2025 Фридрих Мерц печели гласуването за новия канцлер на Германия часове след загубата на първия тур
06.05.2025 Александър Андреев за избора на канцлер на Германия: Подобно нещо никога не се е случвало
06.05.2025 Бундестагът ще направи втори опит да избере Фридрих Мерц за канцлер на Германия
Германия
