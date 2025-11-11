wionews.
Според информация на пакистанските медии, експлозията е станала в съдебния комплекс в Исламабад.
Позовавайки се на полицейски служители, информациите потвърждават, че експлозията е станала в автомобили, паркирани на паркинга на съда. Районът е ограден, а правоохранителните органи и сапьори разследват останките.
Инцидентът се случи в рамките на 24 часа след експлозия на автомобил в индийската столица Ню Делхи. Експлозията се случи в понеделник вечерта близо до Червената крепост в Делхи и отне живота на най-малко 8 души.
ЗАРЕЖДАНЕ...
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.