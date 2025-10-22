Новини
Дебат в Европарламента заради ареста на Благомир Коцев: "Ако изгубим демокрацията в България, губим самата България"
Автор: Велизара Ангелова 20:16Коментари (0)68
© Уикипедия
"Призовавам Европейската комисия да действа сега. Защото ако изгубим демокрацията в България, ще изгубим самата България“. Това заяви днес председателят на Алианса на либералите и демократите в Европа (АЛДЕ) по време на дебат в европарламента, иницииран от групата на "Обнови Европа“ и посветен на продължаващото посегателство срещу демократичните институции и върховенството на правото в България.

“Кога Европейската народна партия (ЕНП) ще предприеме действия?", запита тя. Според нея арестът на кмета на Варна е най-ясният сигнал, че върховенството на правото куца. Демократично избран кмет се задържа без надлежен съдебен процес. Посланието е ясно – или си мълчете, или ще има последици.

"Днешният ден за нас е настояще, но един ден той ще бъде в историята. И в учебника по история за днешния ден ще пише – Благомир Коцев беше свободен, а седем милиона бяха в ареста“. Така евродепутатът от "Продължаваме Промяната“ Христо Петров описа ситуацията в България от трибуната на ЕП, съобщиха от ПП.

"Кметът на Варна трябваше да избира – или да се присъедини към друга партия, или да бъде арестуван. Той избра почтеността и все още е задържан под стража“, каза евродепутатът от "Продължаваме Промяната“ Никола Минчев. Той призова председателят на Европейската комисия да изпълни обещанието си – че достъпът до европейски средства трябва да бъде обвързан със зачитането на върховенството на правото.

"Призоваваме за промяна в България – сега“, заяви Валери Айе, председател на групата на "Обнови Европа“ в ЕП. "Кметът на Варна беше избран от българския народ, за да донесе реформа, прозрачност и надежда. Днес той седи в килия с висока степен на сигурност без достоверни обвинения, без справедлив процес, без достъп до дневна светлина. Това не е въпрос за един политик. Това е европейски въпрос и е срам за нашия свободен и демократичен Европейски съюз“.

Валери Айе припомни, че България е част от черноморската зона на НАТО - ключовият стратегически стълб на европейската колективна отбрана. Когато корупцията и политическите репресии пуснат корени там, това отслабва сигурността на Европа и дава сила на онези, които желаят нейния упадък.

От името на "Обнови Европа“ тя призовава Европейската комисия да изпрати спешна мисия за установяване на фактите в България, за да оцени върховенството на правото и задържането на опозиционни лидери. И добави, че групата настоява за спиране на всички плащания по Механизма за възстановяване и устойчивост, свързани със съдебната реформа, докато политическите затворници не бъдат освободени и докато България не покаже истинско разделение на властите.

