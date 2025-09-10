ЗАРЕЖДАНЕ...
Давид Леви: Катар няма възможност за ответна реакция срещу Израел
Твърденията на "Хамас“, че целите на израелските удари са били преговарящите за спиране на огъня в Газа, е опит да се манипулират фактите, заяви той. "Да, наистина част от тези лидери на "Хамас“ са участвали в т.нар. "преговори“, които повече от 9 месеца не дават никакъв резултат и израелски заложници продължават да гният в подземията на "Хамас“ в Ивицата Газа. Терорът над мирното население на Газа от страна на терористичната организация продължава – те са използвани за живи щитове, международните помощи биват крадени“, заяви Леви.
Убитите в Доха шестима терористи са сред основните, планиращи нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г., допълни той.
Според него Катар няма възможност за ответна реакция срещу Израел.
Давид Леви коментира реакциите на международната общност след нанесените удари от страна на Израел. Умерените арабски мюсюлмански държави реагират остро на ударите, но според него са доволни от този акт на Израел, тъй като терористите заплашват и техните режими. Европейските страни пък реагират под обществен натиск. "Реакцията на САЩ също е продиктувана от вътрешнополитически съображения, основно от стремежа на САЩ да играят ключова стратегическа роля в Близкия изток. И тази реакция трябва да бъде разглеждана много внимателно. Имаше компонент на критика и компонент на признаване и изразяване на прикрита радост от ликвидирането на терористите, които саботират процесите на установяване на мир в Близкия изток“, коментира международният анализатор.
В момента има много критики към Бенямин Нетаняху заради вътрешната му политика. "Но има и изключително голяма поддръжка на неговите външнополитически действия, свързани с елиминиране на директни и конкретни заплахи за живота на израелските граждани. Външнополитически той успя да елиминира една голяма част от директните заплахи срещу Израел и това не може да не му бъде признато. Дали го направи по най-добрия начин – историята ще отсъди или народът на Израел при следващите избори догодина“, допълни Леви.
