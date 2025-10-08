ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Датският премиер: Тръмп не е престанал да иска Гренландия
Преди това Тръмп беше фиксиран върху арктическия остров, самоуправляваща се датска територия, пълна с огромни залежи от до голяма степен недобити редки земни материали, и отказа да изключи изпращането на войски или използването на икономически натиск за завладяването му.
През последните месеци той е направил малко, ако изобщо е правил, публични изявления за Гренландия, като вниманието му сякаш се е насочило към други теми. Но отсрочката е само временна, каза Фредериксен във вторник.
"В момента изглежда далеч. Може би има усещането, че можем да си отдъхнем“, заяви Фредериксен при откриването на датския парламент. Но: "Но няма да можем.“
Тя добави, че населението на Гренландия от 60 000 души все още живее в страх от американско превземане.
"Представете си какво е да живеете в едно от малките селища по крайбрежието... когато най-силната суперсила в света говори за вас като за нещо, което може да се купи, като нещо, което може да се притежава, като нещо, което трябва да се има“, каза още тя.
"Независимо какво ще се случи, ние подкрепяме Гренландия в определянето на собственото ѝ бъдеще. И няма да бъдем заплашвани или сплашвани да направим нещо, което очевидно е погрешно“, съобщи Фредериксен.
След агресивните опити на Тръмп, Гренландия се стреми да задълбочи връзките си с Европейския съюз и други партньори като бастион срещу Вашингтон и се готви да подпише партньорство за важни минерали с Обединеното кралство.
Министърът на външните работи на острова, Вивиан Моцфелд, заяви пред POLITICO през май, че Гренландия е заинтересована от проучване на търговски партньорства със "съмишленици“ и разкритикува Тръмп за дрънкането му с оръжия.
Гренландският премиер Дженс-Фредерик Нилсен ще се обърне към Европейския парламент в Страсбург в сряда.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 207
|предишна страница [ 1/35 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: