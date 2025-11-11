ЗАРЕЖДАНЕ...
Данни на Евростат показват високо ниво на безработица в дългосрочен план
1,9% от от гражданите на ЕС на възраст между 15 и 74 години не са работили в продължение на 12 месеца или повече. Така около 1 на 3 безработни в ЕС са били безработни дълго време. От 195-те региона, за които има налични данни, 82 регистрират процент над средните за ЕС, 106 - под средните, а 7 запазват същия.
Някои от най-високите нива на дългосрочна безработица се наблюдават в южните страни от ЕС и няколко от най-отдалечените региони на Франция, като автономните испански региони Сиудад де Мелиля (16,3%) и Сиудад де Сеута (15,8%).
Три региона в Южна Италия поддържат нива на дългосрочна безработица от поне 8,0%: Кампания (9,9%), Калабрия (8,3%) и Сицилия (8,0%).
В 52 региона в ЕС коефициентът на безработица за година или повече е под 1,0%. Те са концентрирани главно в Северна Белгия, Чехия, Дания, Северозападна Унгария, Нидерландия (всичките 10 региона, за които има налични данни), Австрия и Полша. Островната държава Малта също регистрира процент под 1,0%.
Най-нисък процент в ЕС – 0,4% – се наблюдава в 4 региона: съседните чешки региони Прага и Стредни Чехи, и Утрехт и Северен Брабант в Холандия.
